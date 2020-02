Momento nero per il Barcellona dopo l’eliminazione dalla Coppa del Re. L’ex giocatore blaugrana Christophe Dugarry, che ha giocato con il Barcellona nella stagione 1997/98. Intervenuto a ‘RMC’ ha usato parole pesantissime: «Il Barcellona è un club di pagliacci. Fa tutto al contrario. Ho l’impressione che non abbia un progetto. Ha molti problemi, la cosa peggiore è che dà una brutta immagine. È un club che non ha classe, ci sono troppe persone che non hanno l’eleganza che dovrebbero avere».