Intervenuto durante la sua conferenza stampa di presentazione, Mauro Facci, neo-direttore sportivo della Viterbese, si è così presentato:

«Ringrazio il Presidente per la fiducia nell’avermi affidato questo prestigioso incarico. Insieme all’Ing. Romano abbiamo ottenuto una promozione in Serie B a Livorno dopo tanti anni di gavetta in Serie C. Ora si riparte da questo progetto, il Presidente mi aveva parlato spesso di Viterbo e di una realtà dove si può fare davvero bene.





Ovviamente tutto passa dalla salvezza che è l’obiettivo minimo, poi potremo programmare un futuro più roseo. Credo ci siano tutti i presupposti per poter fare bene. Mi ero fatto un’idea della squadra avendola seguita durante la stagione, ora ho parlato con il mister e siamo d’accordo che con un ritocco per reparto si possa diventare davvero competitivi. Murilo? Abbiamo formulato un’offerta, stiamo aspettando.

Il Presidente ha fatto un notevole sforzo economico per cercare di portare a Viterbo un calciatore importante. Sicuramente il lavoro più difficile è nel mercato in uscita: con le liste bloccate e le squadre piene di calciatori ci vorrà pazienza».