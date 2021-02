Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del club, Sandro Federico, ds del Teramo, ha tracciato un bilancio attuale e ha parlato del futuro del tecnico Paci:

«Sono da sempre ambizioso, siamo partiti con molte difficoltà ma avevo già nelle testa l’idea che saremmo riusciti a fare una buona squadra con un ottimo allenatore, seppur emergente: siamo partiti bene, poi abbiamo patito un calo con i giocatori più importanti, ecco perché ci sono stati alcuni pareggi di troppo. Ma possiamo arrivare a obiettivi importanti, abbiamo capito quali sono i nostri difetti e ci stiamo lavorando. Possiamo toglierci soddisfazioni, ma intorno a noi serve un ambiente sereno e fiducioso: siamo vivi e abbiamo voglia di fare bene, sappiamo di poter raggiungere quel terzo o quarto posto che ora sembra lontanissimo. Quando siamo al massimo, siamo capaci di vincere contro qualsiasi avversario, abbiamo dimostrato di potercela giocare ad armi pari con tutti, ma un calo fisiologico nell’arco di una stagione è comprensibile. Siamo convinti di come lavoriamo e di cosa facciamo durante la settimana, abbiamo in rosa giocatori forti, serve solo una vittoria per tornare a marciare come nelle prime 10 giornate.





Proseguire con mister Paci? Continuiamo a far bene e tutto verrà naturale. E’ stato fatto un lavoro meraviglioso, il mister ci ha dato una spinta in più, ha portato quel bagno di umiltà di cui avevamo bisogno, ci ha fatto tornare con i piedi per terra dando anche una certa identità alla squadra. Sarà, o meglio, mi auguro sia, una naturale conseguenza».