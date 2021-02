Il Real Madrid ha deciso di fare ricorso contro il cartellino giallo che Casemiro ha ricevuto nel match contro l’Atalanta. Il brasiliano era in diffida e sarà costretto a saltare la partita di ritorno. Un problema per Zidane che si ritrova con una rosa ai minimi termini a causa dei numerosi infortuni.

Casemiro è stato ammonito per un intervento su Duván Zapata al 23′, 0ma il Real Madrid cercherà di far valere le immagini televisive, sostenendo che l’attaccante colombiano abbia cercato intenzionalmente di far ammonire l’avversario non essendo stato toccato.





Stando a quanto riferito da “As”, il club spagnolo è convinto che l’appello andrà a buon fine.