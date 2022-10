Intervistato da “TMW” il ds del Maribor, Marko Suler, ha parlato così in merito a Ilicic:

«È un grande calciatore, siamo molto felici di averlo con noi. È già pronto? No. Lo aspetteremo. In un mese sarà pronto. Quando è nata la trattativa? Parlavamo da due mesi. Ha iniziato la carriera al Maribor, finirà da noi. È una storia speciale. Sarà il nostro leader. Il campionato italiano è tra le prime cinque leghe. Un campionato bellissimo, entusiasmante. Se capita l’occasione perché no? Avete tanti calciatori di grande livello. Io in Italia? L’Italia è un posto speciale. Si, chiaro. A chi non piacerebbe?».