Intervenuto ai microfoni di “TuttoSerieD” il direttore sportivo del Mantova, Righi si è espresso in merito alla situazione del campioanto dilettantistico: «Penalizzante per le società di D che sono pronte alla promozione in Lega Pro, perché perderebbero i contributi e per i calciatori che hanno contratti pluriennali in essere in lega pro. Ottima per le società di lega pro e per quelle realtà di D che non avrebbero acquisito sino a questo momento il diritto di salire di categoria. In generale direi ne favorevole ne contrario si deve trovare la soluzione che salva più società».