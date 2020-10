Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del Bari, Giancarlo Romairone, direttore Sportivo del club biancorosso, si è espresso così in merito alla chiusura della sessione estiva del mercato:

«Un mercato che ci soddisfa pienamente; un ringraziamento sentito alla Proprietà che ci permesso di operare in questa maniera. Pensiamo di aver allestito una formazione adeguata per i nostri obiettivi. Siamo contenti di quanto fatto, in particolare dei profili umani arrivati che vanno ad aggiungersi ad un gruppo che, oltre alle qualità tecniche, sta dimostrando di avere valori e professionalità fuori dal comune. Hamlili? Ancora oggi abbiamo proposto al calciatore diverse soluzioni che non sono state ritenute di gradimento; ognuno poi agisce come meglio crede, ma siamo stati chiari sin da subito. Ora concentriamoci su questo campionato; c’è da lavorare per diventare squadra il prima possibile, è fondamentale. Sappiamo che nulla ci verrà regalato, ma che dovremo sudarci ogni singolo punto; ci faremo trovare pronti».