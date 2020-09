Nuovo dramma sportivo per Nicolò Zaniolo. Nella sfida di ieri fra Olanda e Italia ha rimediato un nuovo infortunio, questa volta al ginocchio sinistro. A gennaio scorso si accasciò all’Olimpico per quello destro. E’ entrato negli spogliatoi con il medico della Nazionale e lì ha pianto, si è reso conto di rischiare un altro stop. Il professor Ferretti spiega «Si tratta di una distorsione importante del ginocchio sinistro. E’ difficile però valutare bene, perché bisognerebbe fare un paragone a livello di stabilità con l’altro ginocchio, il destro, che però è stato operato di recente. Aspettiamo i risultati degli esami. Sappiamo che Zaniolo viene da quel lungo percorso riabilitativo che segue una ricostruzione del crociato. Lui è molto preoccupato, come siamo anche noi».