Tanta apprensione in tutta Italia per le condizioni del campione paralimpico Alex Zanardi, che nella giornata di venerdì si è scontrato contro un camion durante una gara. Secondo quanto riporta “La Repubblica” le condizioni dello sportivo restano gravi, ma stazionarie. Previsto un nuovo bollettino alle 12, ma secondo i medici Zanardi non è in pericolo di vita, ma i suoi cambiamenti potrebbero essere repentini, visti i gravi danni neurologici.