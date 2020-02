Dramma per Streli Mamba, attaccante di 25 anni del Paderborn. Secondo quanto riporta “Gazzetta.it” ieri, durante la partita più importante della sua carriera, sua nipote di appena 14 mesi è venuta a mancare sugli spalti. La bambina era allo stadio, ha avuto un collasso durante la partita e, dopo gli inutili tentativi di rianimazione, è stata portata in ambulanza in una clinica di Monaco. Anche il Paderborn ha diramato una nota: “La bambina era la nipote del nostro Mamba. Tutto il club è profondamente sconvolto e si stringe intorno alla famiglia colpita da questa tragedia. Preghiamo altresì di rispettare la sfera privata di Mamba. Non commenteremo questo episodio, esattamente come non lo farà la famiglia”.