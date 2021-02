Mario Draghi, nuovo presidente del Consiglio, potrebbe decidere per un cambio di rotta rispetto al governo Conte.

Infatti secondo quanto riporta “Notizie.it”, Draghi vorrebbe abbandonare i Dpcm preferendo i decreti legge.





La differenza sostanziale risiede nel fatto che i primi, pur più veloci da emanare, dipendono esclusivamente dalla volontà del capo del governo e non hanno bisogno di essere approvati dai rappresentanti eletti nelle Camere.

I secondi invece, essendo provvedimenti collegiali e non del singolo, vengono condivisi almeno da tutta la squadra dell’esecutivo. Pur entrando in vigore subito hanno una durata di 60 giorni, dopodiché necessitano di una conversione in Parlamento dove possono essere discussi o emendati.