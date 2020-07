A Palermo, nella notte sono apparsi numerosi striscioni di contestazione contro l’amministrazione Orlando. Come mostrato nell’immagine di “Blogsicilia.it”, in uno di questi si legge: “Palermo non può permettersi una pioggia nonostante il pizzo di ZTL e strisce blu”. Sulla pagina Facebook “Palermo merita di meglio”“, si legge: “Chi pagherà i danni delle auto investite dai torrenti? E perché Orlando non ammette le proprie responsabilità invece di tirare fuori improbabili dati del 1790? – prosegue la nota – chiediamo le dimissioni di un sindaco evidentemente oberato dal problema dei migranti al punto di scordarsi della città: parta per l’Africa, avvii una missione di autodeterminazione dei popoli e saremo lieti di contribuire, ma la smetta di arrampicarsi sugli specchi che riflettono la realtà impietosa di una città che affonda non solo metaforicamente”.