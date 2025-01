Dopo la Nazionale… è finito a fare il pescatore: “Dopo aver vinto l’Europeo potevo andare ovunque” | È stato RE in Serie A

Cambio radicale nella vita del calciatore, che dopo aver vinto l’Europeo con l’Italia è diventato addirittura un pescatore.

La vita dei calciatori, spesso considerata un sogno, è caratterizzata da fama, ricchezza e privilegio. A livello professionale, questi atleti sono ammirati da milioni di fan, godendo di contratti milionari che permettono loro di vivere una vita lussuosa. Le case da sogno, le auto di lusso, i viaggi esclusivi e tanto altro sono solo una piccola parte di ciò che questi possono ottenere.

Oltre agli aspetti materiali, i calciatori godono anche di una vita sociale ricca e stimolante. Collaborano con grandi marchi, appaiono su riviste e partecipano a eventi di alto livello, diventando vere e proprie icone nel panorama globale. La loro visibilità li rende anche punti di riferimento per i giovani, che vedono in loro esempi da seguire.

Tuttavia, questa specie di sogno non è privo di sacrifici, e soprattutto non sempre prosegue dopo che la loro carriera si è conclusa. Per conferma basterebbe chiedere a questo grande nome, che dopo aver vinto l’Europeo con la nazionale italiana e aver giocato alla grande in Serie A, è finito per fare il pescatore.

Una carriera eccellente

Gli appassionati di calcio e i tifosi della Serie A di sicuro si ricorderanno del talento e della fantasia di Ighli Vannucchi. Calciatore eccellente, che ha fatto per anni le fortune dell’Empoli e che si è laureato campione d’Europa con la nazionale Under21 nel 2000. Ed è proprio dopo quella competizione che chiunque lo voleva, anche se lo stesso ha fatto una scelta chiara.

”Nel 2000, dopo aver vinto l’Europeo U21 con l’Italia, sarei potuto andare ovunque, anche alla Lazio di Cragnotti, ma rimasi all’Arechi. È come ‘Benvenuti al sud’: quando arrivi a Salerno piangi due volte, all’arrivo e all’addio”. Così ha raccontato Vannucchi ai microfoni di La Gazzetta dello Sport.

Oggi ha stravolto la sua vita

Dopo aver smesso di giocare ad alti livelli, Vannucchi ha continuato ad esprimersi tra i dilettanti, inventando calcio e facendo gioire i tifosi di piccole squadre locali. Quella scorsa però è stata la sua ultima stagione della carriera.

Appesi definitivamente gli scarpini al chiodo oggi l’ex colonna dell’Empoli fa, per passione, il pescatore. Insieme ad un suo amico ha un canale YouTube dove appunto va a pesca con un suo amico.