“Addio calcio per colpa dei ragazzini: pensano solo alle auto e ai soldi”: dopo il Mondiale e la Serie A ha detto basta | Problemi nello spogliatoio

Rivelazione assurda del calciatore, che ha deciso di ritirarsi dopo una gloriosa carriera a causa di alcuni problemi nello spogliatoio.

Il ritiro dal calcio è un momento cruciale nella carriera di ogni calciatore, che segna la fine di una fase della vita dedicata a una passione che spesso è iniziata in giovane età. Questa fase è emotivamente intensa, poiché comporta la fine di anni di allenamenti, partite e successi, ma per qualcuno rischia di essere un vero e proprio dramma.

Detto ciò è ovvio che questo è un processo naturale, che prima o poi ogni giocatore deve affrontare, per varie ragioni. Chi per l’età, chi per i tanti problemi fisici, e chi ancora perché si è annoiato di passare una vita tra campo e palestra. A volte però la motivazione può essere davvero incredibile.

E’ il caso di questo grande nome, che ha avuto una carriera gloriosa, il quale ha deciso di smettere a causa di alcuni problemi che si sono venuti a creare nello spogliatoio, generati dai ragazzini, accusati di avere una visione totalmente diversa di questo sport rispetto alla sua.

La rivelazione della leggenda

Tutti gli appassionati di calcio, in particolar modo i tifosi della Lazio, ricorderanno con grande piacere Miroslav Klose. Bomber che ha fatto la fortuna di diversi club, tra cui appunto quello biancoceleste, e della nazionale tedesca, con cui ha vinto il Mondiale del 2014, era noto anche per i suoi forti valori morali.

Ed è proprio di questi che l’ex attaccante, ora allenatore, qualche tempo fa ha deciso di parlare durante un’intervista, durante la quale ha lasciato intendere che il suo ritiro è stato dovuto proprio al cambio di atteggiamento dei giovani nei confronti del calcio.

”Per me contava solo il calcio…”

“I giovani giocatori di oggi pensano prima alle auto, ai contratti con gli sponsor e alle scarpe nuove. È solo dopo tutte queste cose che viene il calcio. Per loro la cosa più importante è la loro immagine. Invece per me contava solo il calcio nella sua forma più pura”.

Così si è espresso Klose qualche tempo fa ai microfoni di Football Talk sui giovani nel calcio, che hanno dunque causato anche il suo ritiro. ”Ho detto basta giocare a calcio perché non lo riconoscevo più”.