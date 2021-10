In un’intervista rilasciata a “SportWeek” l’ex portiere della Roma, Doni, ha raccontato quella che è la sua nuova vita dopo aver lasciato il calcio giocato.

Ecco un estratto:

«Vivo a Orlando, in Florida, la mia società si chiama D32 e porta il vecchio numero di quando giocavo. Abbiamo più di tremila case in costruzione. Nel 2022 inaugureremo un nostro centro commerciale. I nostri investitori arrivano da Cina, Italia, Portogallo, Qatar, ma l’80% degli affari è negli Stati Uniti. Poi io e Fabio Simplicio abbiamo un parco di divertimenti per bambini in Brasile. Nacque ai tempi della Roma, quando ancora giocavo. Vidi i dinosauri al Parco Zoomarine e decisi che li avrei portati nel Paese, costruendo un parco a tema. Oggi piace a tutte le famiglie. Ho studiato il settore per molto tempo. Oltre al Parco con Fabio Simplicio, avevo una scuola calcio, una palestra e altre attività, poi ho fatto all in sull’immobiliare. Ora lavoro col mio socio h 24 per far sì che il nostro gioiellino cresca e si sviluppi»