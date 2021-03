Il portiere Doni, ex compagno di squadra di Totti, ha parlato a “ESPN Brasil” svelando un’aneddoto sull’ex numero 10 dell Roma:

«Ho un milione di storie su Totti. Un’estate stavamo cenando in discoteca, intorno alla piscina, e c’era un cameriere che era molto bravo. Totti lo aveva sfidato: gli offrì 1000 euro per passare vicino ai tavoli e saltare in piscina in mutande, urlando e battendosi sul petto come Tarzan. Con noi c’erano anche i dirigenti ma lui lo fece davvero: è stata una scena incredibile! Ci siamo fatti un sacco di risate, ogni giorno faceva cose folli. Potrei scrivere un libro con queste storie».