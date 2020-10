Attraverso un comunicato ufficiale, la Don Carlo Misilmeri ha reso noto l’ingaggio di Raimondo Lucera. Ecco il comunicato:

“La Don Carlo Misilmeri chiude la campagna acquisti con questo colpo straordinario messo a segno dal nostro direttore sportivo Gigi Prestigiacomo.







Arriva in biancorosso RAIMONDO LUCERA, talento classe 2000 che nella scorsa stagione ha vinto il campionato di serie D con la maglia del Palermo. Raimondo ha sposato la nostra causa con grande disponibilità ed entusiasmo in vista di questa nuova avventura per la sua ancor giovane carriera.

Prima di debuttare tra i “grandi” in maglia rosanero, Lucera ha indossato la maglia del Palermo anche nel settore giovanile, completando il suo cammino nel campionato Primavera 2018/2019.

Benvenuto, Raimondo!”