Dobbiamo darlo via assolutamente: incontro urgente Giuntoli-Thiago Motta | Problemi nello spogliatoio

Calciomercato Juventus, obiettivo mandare via l’esubero dal club bianconero: incontro urgente tra Giuntoli e Motta

Il calciomercato chiuderà il 31 agosto. Ancora pochissimi giorni, a disposizione, per i club di Serie A che devono pensare a sistemare gli ultimi colpi e, soprattutto, pensare alle uscite. In molte, infatti, hanno in rosa dei veri e propri esuberi da piazzare.

Tra queste, ovviamente, c’è anche la Juventus. Sin dal primo giorno di insediamento il tecnico Thiago Motta è stato molto chiaro: alcuni calciatori non faranno parte del progetto e sono liberi di trovarsi una nuova sistemazione.

Tra questi spunta anche il nome di Federico Chiesa. Non è affatto un mistero che il figlio d’arte sia in procinto di fare le valigie. Ma di offerte concrete, fino a questo momento, nemmeno l’ombra.

Quello dell’esterno d’attacco, però, non è affatto l’unico caso che si sta verificando nella Juventus. Tra gli atleti in partenza anche il centrocampista che sta causando non pochi problemi negli spogliatoi.

Juventus, Arthur Melo diventa un problema: ora è un esubero

La passata stagione è stato uno dei punti di riferimento della Fiorentina di Vincenzo Italiano. Solamente che i viola, però, hanno deciso di non optare per il riscatto dell’ex Barcellona che è ritornato alla base. Un problema non da poco per Giuntoli che non sa davvero dove piazzarlo.

Il problema principale, però, è un altro (e non da sottovalutare): il calciatore guadagna ben 6,5 milioni di euro all’anno per le prossime due stagioni. Decisamente troppi per le casse del club che vuole trovargli una soluzione non temporanea, ma definitiva. Le offerte, però, fino a questo momento non ce ne sono affatto.

Arthur Melo, che ne sarà del suo futuro: di certo non alla Juventus…

Arrivato a Torino in seguito allo scambio, con il Barcellona, che ha portato Miralem Pjanic in Liga, il 28enne (compiuti da poco) non ha saputo incidere nel team bianconero. Il suo futuro, però, è decisamente lontano da Torino. Ma, a questo punto, anche dalla Serie A.

Difficile che un club possa sborsare una importante cifra per pagargli l’ingaggio. Molto più fattibile, invece, un futuro all’estero. Magari in qualche club turco o di Premier League pronti a scommettere su di lui.