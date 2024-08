Con te andiamo in Europa: offerta per Krstovic dalla Serie A | Ciao ciao Lecce, vado via

Importante offerta dal club di Serie A per Nikola Krstovic. Non ci sono dubbi: con lui puntano direttamente all’Europa

Un calciomercato estivo, in particolar modo in Serie A, che ha visto come protagonisti il passaggio di molti attaccanti in top club e non solo. Tantissimi gli esempi come il ritorno in Europa di Alvaro Morata (al Milan), l’ingaggio di Mehdi Taremi da parte dell’Inter, l’arrivo di Artem Dovbyk alla Roma, il quasi arrivo di Romelu Lukaku al Napoli e molto altro ancora.

Tra i centravanti pronti a cambiare casacca, in questi ultimi giorni di mercato, spunta anche Nikola Krstovic. Il nazionale montenegrino, arrivato lo scorso anno in Serie A, è stata la vera sorpresa di un Lecce che ha conquistato la salvezza nel massimo campionato per il secondo anno consecutivo.

Il classe 2000, dopo un inizio a dir poco scoppiettante, ha trovato sì la via della rete ma in poche occasioni: solamente 7 reti e 2 assist in 35 incontri. Nonostante non abbia raggiunto la doppia cifra le prestazioni del calciatore hanno attirato l’attenzione di moltissime squadre pronte a farsi la lotta pur di averlo.

Tra questi il club che ha deciso di puntare fortemente su di lui. C’è molto di più: con il suo possibile arrivo i tifosi sognano il grande e tanto atteso ritorno in Europa. Non sarà affatto facile visto che i salentini di regalarlo non hanno alcuna intenzione. Per la sua cessione si parla di almeno 15 milioni di euro. Se non di più.

Krstovic, è già addio Lecce? Il montenegrino seguito attentamente dal club

Il Genoa, pochissimi giorni fa, ha dovuto dire addio al suo numero 9: Mateo Retegui. L’italo-argentino è stato contattato dall’Atalanta in seguito all’infortunio di Gianluca Scamacca. Nel giro di pochissime ore la ‘Dea’ ha perfezionato l’acquisto dell’ex Boca Juniors ed ha risolto il problema centravanti.

Di conseguenza, però, i rossoblù sono rimasti senza la loro punta di riferimento. Ed è per questo motivo che i liguri sono intenzionati ad assicurarsi le prestazioni del 24enne. L’attaccante, inoltre, è un pallino di Gilardino che ha avuto modo di affrontarlo come avversario la passata stagione.

Genoa su Krstovic, nel caso di un rifiuto pronta l’alternativa

Il Genoa, di conseguenza, tiene sì aperta la porta su Nikola Krstovic, ma pensa anche ad una possibile alternativa in attacco. Il nome è quello di Fabio Silva, attualmente al Wolverhampton in Premier League.

Anche se l’obiettivo principale del ds Marco Ottolini è proprio l’ex attaccante della Stella Rossa, pronto ad arrivare a doppia cifra in questa stagione. Già, ma con quale maglia?