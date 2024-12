Dionisi presenta Carrarese-Palermo: «Henry e Le Douaron? Devono continuare a lavorare e i gol arriveranno»

Alessio Dionisi, allenatore del Palermo, ha tenuto oggi una conferenza stampa presso il centro sportivo rosanero per presentare la prossima sfida di campionato contro la Carrarese, in programma sabato.

«Henry e Le Douaron li devo caricare in maniera particolare? Per me il giocatore o l’attaccante è importante se lavora per la squadra, con e senza palla. Poi, ovviamente, gli attaccanti portano quel nome perché si ricordano anche per i loro numeri. Ne parliamo, magari non sempre in maniera diretta, perché loro fanno il loro mestiere. Devono continuare a lavorare, anche in allenamento lo fanno, e i gol arriveranno con numeri più importanti. Dobbiamo continuare a produrre per metterli nelle migliori condizioni; per la squadra lavorano e di questo ne sono soddisfatto. Chi è il rigorista? Prima di ogni partita decidiamo due rigoristi con una gerarchia. Poi, c’è anche il momento della partita da considerare. Sono i giocatori che hanno più feeling con la porta. Tra questi c’è anche Di Mariano, che ha queste caratteristiche».