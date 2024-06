Dionigi: «Il Palermo ai playoff poteva fare di più»

Intervistato da Alessio Alaimo su “TMW” Davide Dionigi ha parlato in merito alla promozione del Venezia, al Palermo ma non solo.

Ecco le sue parole:

«La promozione del Venezia è stata meritata. Forse nella partita finale la Cremonese avrebbe meritato qualcosa in più. Ma in generale il Venezia ha meritato. Da chi mi aspettavo di più ai playoff? Forse mi aspettavo qualcosa in più dalla Sampdoria. Palermo? Per Mignani non era facile incidere in così poco tempo per mettere in pratica le sue idee. Subentrare non è facile. Forse ai playoff poteva fare di più».

«Vicenza-Carrarese? Nel doppio confronto l’Avellino avrebbe meritato qualcosa di più. I playoff vanno vinti, onore al Vicenza che andrà a disputare la finale contro la Carrarese che ha espresso un ottimo calcio e non sarà per niente scontata».