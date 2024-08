Dionigi: «Corazzate come Cremonese, Sassuolo e Palermo dovranno fare un campionato a se»

Intervistato da TMW Davide Dionigi ha parlato di vari temi dalla B alla A.

Ecco le sue parole:

«Napoli? Che ci fossero delle difficoltà oggettive era normale. Ma la sconfitta contro il Verona non se l’aspettava nessuno e sono d’accordo con Conte quando dice che c’è un malessere da curare soprattutto mentale dall’anno scorso e non è facile metterlo a posto»

La prossima sfida sarà contro il Bologna.

«La lezione di Verona sarà da sprono per tutto l’ambiente. Mi aspetto una pronta risposta del Napoli contro il Bologna».

Che campionato di A vede quest’anno?

«Ogni anno ci sono le sorprese perché le squadre non sono ancora collaudate. Per vedere i veri valori ci vuole un po’».

Le sorprese?

«Mosquera e Livramento sono due belle intuizioni».

E la B mister?

«È sempre un campionato imprevedibile, tutti possono vincere contro tutti. Tutte possono fare bene, guardate la Juve Stabia contro il Bari. Siamo solo all’inizio, bisogna che le squadre carburino. Più o meno un po’ le conosco tutte ma sono curioso di vedere Juve Stabia e Mantova. E poi ci sono le corazzate come Cremonese, Sassuolo e Palermo che dovranno fare un campionato a se e non possono puntare al primo posto».

Il Girone C di Serie C promette spettacolo.

“Trapani, Avellino e Catania su tutte con i Lupi che hanno un anno in più sulle spalle e partono in pole”.