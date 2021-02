Nonostante i dubbi e le critiche la storia d’amore tra Diletta Leotta e Can Yaman procede a ritmo spedito. Di recente la presentatrice ha ricevuto un prezioso anello dal nuovo fidanzato mentre l’attore turco ha conosciuto Ofelia, la madre di Diletta.

Ora la Leotta è pronta a convivere con Can: come assicura il settimanale Chi, il primo a raccontare di questa liaison lo scorso gennaio, la coppia ha trovato una casa a Roma. Più precisamente nei pressi della celebre piazza Navona, dove i due si trasferiranno a breve. In realtà per la Leotta sarà una convivenza a metà visto che per via del suo lavoro dovrà fare la spola tra la Capitale e Milano.





A quanto pare Diletta Leotta non vede l’ora di iniziare questa nuova avventura e l’appartamento preso in affito ha ricevuto la benedizione di mamma Ofelia, di professione architetto. Can Yaman, invece, ha detto addio alla Turchia: da due mesi si è trasferito in Italia, dove sta seguendo un intenso programma di allenamento per diventare Sandokan. Il 31enne è stato scelto dalla Lux Vide per il remake della celebre serie tv anni Settanta con Kabir Bedi. Can reciterà accanto ad altri due sex symbol italiani: Luca Argentero e Alessandro Preziosi.