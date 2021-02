Intervenuto ai microfoni di “0825”, Salvatore Di Somma, ds dell’Avellino, si è espresso così in merito alla vittoria contro il Palermo:

«Sul gol Silvestri è stato fortunato, voleva rinviare con forza la palla e per fortuna è finita nello specchio della porta. Il portiere era spiazzato, non se lo aspettava, il vento ha fatto il resto con un rimbalzo che lo ha ingannato. Il campionato però è ancora lungo, può succedere di tutto; di sicuro la Ternana è fuori portata ma possiamo fare la corsa sul Bari.





Già ci troviamo in una buona posizione di classifica ma potremmo sfruttare il momento non facile dei pugliesi, ci sarà probabilmente anche un cambio di guida tecnica e dovremo essere bravi ad approfittarne. Il pari di Bisceglie? Nessun rammarico, abbiamo fatto la nostra partita contro una squadra agguerritissima e motivata dal cambio allenatore, nel girone di ritorno parte un altro campionato con tante squadre in lotta per salvarsi, ci teniamo questo punto meritato.

Ora si va a Castellammare, una partita difficile, la Juve Stabia ha operato bene sul mercato, il Menti è sempre un campo difficile, ci vorrà il cosiddetto coltello tra i denti. Per me è un tornare a casa, vivo a Castellammare, e anche mister Braglia tiene particolarmente a questa sfida. La testa ora è tutta al derby, la gara più difficile delle prossime anche se in breve tempo dovremo poi affrontare anche Foggia, Catanzaro, Casertana e Catania».