L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sull’intesa fra il Palermo e Boscaglia. Reazioni anche dall’altra parte del mondo. Anche Tony Di Piazza ha accolto la notizia con felicità: «Mi sembra una scelta felice perché reputo Boscaglia in grado di portare il Palermo dove merita. Ovviamente aspettiamo che si trovi un accordo su ogni fronte, ma spero che non sorgano complicazioni. In fondo, si tratta di una soluzione che conviene a tutti. Entella compresa».