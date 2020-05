Attraverso il proprio profilo Facebook Tony Di Piazza rettifica quanto dichiarato ieri ai microfoni di “Gds.it” in merito alla promozione in C (CLICCA QUI per leggere le parole rilasciate ieri). Ecco il post appena pubblicato dal vice presidente: “Vorrei precisare una battuta fatta ieri al GDS nella quale ho detto che ci avevano “garantito” la C professionista in caso di vittoria. Ci tengo a precisare che nessuno ha fatto tale garanzia. Era una battuta casuale. Intendevo che le regole erano quelle all’inizio campionato e al momento che ci avevano chiesto il milione per l’iscrizione”.