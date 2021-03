«Ibra a Sanremo? Io rispondo con Santana al nostro festival. Come tanti italiani all’estero seguo sempre il festival di San Remo e con Rai Italia stiamo lavorando per organizzare al meglio il prossimo Festival della musica italiana di New York. Guardando Zlatan Ibrahimovic sul palco dell’Ariston ho pensato, da tifoso e proprietario del Palermo, al nostro Mario Santana. Dopo l’emozione e l’entusiasmo che è riuscito a donare a tutti i tifosi palermitani con il suo gol nel derby con il Catania, ho pensato fosse giusto, da parte mia, ospitarlo con la sua famiglia a New York. L’aver segnato con la maglia del Palermo in tutti i campionati dalla Serie D sarà poi celebrato, come merita, sul palco del Master Theatre di Brooklynin occasione del prossimo Festival della musica italiana a New York».

Queste le parole di Tony Di Piazza, ex presidente del Palermo, rilasciate ai microfoni di “Palermo Live” in merito a Mario Alberto Santana. L’argentino riceverà un premio a New York al Festival della musica italiana.