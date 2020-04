Il vicepresidente del Palermo, Tony Di Piazza, ha parlato “Forzapalermo.it”, a proposito dello stop legato al Coronavirus: «Noi abbiamo preso degli impegni e abbiamo cercato di mantenerli. Abbiamo cercato di seguire anche le direttive federali riguardo all’isolamento. Era giusto continuare a pagare gli impiegati, come anche io ho fatto con le mie imprese. Questo è un momento storico difficile, chi dice che ha tutte le soluzioni sta azzardando. Il peggio secondo me deve ancora venire. La riapertura sarà lenta e molte imprese non riusciranno a sopravvivere. Il rischio è quello di non avere i mezzi per farcela».