Il dirigente etneo intervistato da “La Sicilia” preferisce non sbilanciarsi sul futuro del club: «Mi dispiace ma c’è il patto di riservatezza. Posso solo dire che io ho parlato di trattative, ma non posso aggiungere altro. Ci stiamo muovendo in diverse direzioni, questo lo posso assicurare». Ma al contempo in un altro estratto dell’intervista esordisce in modo più realistico: «Sto lavorando intensamente spinto dalla mia passione per il calcio, ma nella vita bisogna essere anche realisti e il Catania non sta per niente bene per quanto riguarda l’aspetto societario, ma lo sapevate anche voi. Posso rispondere su quanto sto riscontrando e su quello che accadrà, del passato non so nulla».