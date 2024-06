Di Marzio: “Verona, in chiusura l’accordo con Paolo Zanetti. I dettagli”

Il nuovo Verona ripartirà da Paolo Zanetti. Dopo la separazione con Marco Baroni, pronto a diventare ufficialmente il nuovo allenatore della Lazio, la società gialloblù ha individuato nell’ex Empoli il profilo ideale a cui a affidare la panchina. Secondo quanto riportato su Gianlucadimarzio.com l’accordo tra le parti è in chiusura, con la firma tra le parti prevista tra oggi e domani. Tra Zanetti e il Verona è stata raggiunta un’intesa per un contratto di 1 anno con opzione automatica di rinnovo per un’altra stagione in caso di raggiungimento della salvezza.

