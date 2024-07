Di Marzio: “Taranto, forte interesse per Edoardo Pierozzi”

In attesa che Niccolò Pierozzi si trasferisca al Palermo, il gemello Edoardo, giovane terzino destro classe 2001 di proprietà della Fiorentina con un passato in rosanero, è attualmente oggetto di interesse da parte del Taranto. A riportato è Gianluca Di Marzio su “LacasadiC.com”.

Pierozzi, che nella scorsa stagione ha giocato con il Cesena sotto la guida di Mimmo Toscano, si è distinto per le sue prestazioni, collezionando 34 presenze e contribuendo con 2 gol e 2 assist. Questo lo rende un profilo molto interessante per la squadra allenata da Ezio Capuano, che vede in lui un potenziale upgrade significativo. Per Pierozzi, trasferirsi al Taranto rappresenterebbe una nuova opportunità per mostrare il suo talento, continuando la sua esperienza in Serie C. Infatti, oltre alla stagione con il Cesena, Edoardo ha già giocato in terza serie con la Pistoiese nella stagione 2020/2021, dove ha disputato 33 partite e segnato 2 gol.

Edoardo condivide la passione per il calcio con il fratello gemello Niccolò, in procinto di accasarsi al Palermo in arrivo dalla Fiorentina.