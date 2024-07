Il Südtirol punta sui giovani in vista della prossima stagione. Come riporta Gianlucadimarzio.com, gli altoatesini avrebbero raggiunto un accordo con la Lazio per il prestito di Valerio Crespi. Il 19enne, reduce dall’esperienza con il Cosenza, si prepara dunque a ritornare in cadetteria per continuare il suo percorso di crescita. I biancorossi potrebbero annunciare l’arrivo del giovane biancoceleste nelle prossime ore.

