Calciomercato Cosenza: concorrenza al Catanzaro per Pizzignacco

Samuel Pizzignacco potrebbe continuare a giocare in Serie B dopo la retrocessione in Serie C con la Feralpisalò. Il portiere del club lombardo, infatti, piace in particolar modo a due club cadetti. Cosenza e Catanzaro – riporta TuttoB.com – sarebbero infatti sulle tracce del calciatore. I giallorossi dovranno trovare un nuovo numero uno dopo la cessione di Andrea Fulignati alla Cremonese e il portiere della Feralpisalò potrebbe diventare un’idea concreta.

