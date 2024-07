Addio Sassuolo ma… torna in Serie A: a parametro zero diventa un titolare golosissimo | Preso per la lotta salvezza

Il Sassuolo dice addio al suo veterano, ma il giocatore rimane in Serie A. Un titolare importante per la lotta salvezza.

Una retrocessione amarissima per il Sassuolo, la prima della sua storia, che ha lasciato grande tristezza a tutto l’ambiente. Una piazza forse troppo fredda per spingere la squadra verso la salvezza – che pareva alla portata di mano a inizio anno – e una squadra troppo poco lucida sul finale di stagione nonostante negli anni abbia dimostrato di potere lottare alla grande per la zona sinistra della classifica.

La filosofia del vecchio Sassuolo però, dei vari De Zerbi e Di Francesco, ha lasciato spazio alla debacle del 2024, per certi versi inevitabile. E le difficoltà del Sassuolo potrebbero diventare le fortune degli altri club. Come spesso accade infatti, in caso di retrocessione, tanti giocatori di categoria preferiscono rimanere, e non rinnovare il contratto, in Serie A.

E’ il caso di una serie di veterani dei neroverdi, che giunti al termine della stagione non rinnoveranno con il Sassuolo, diventando free agent e una opportunità importante per le altre squadre della massima serie.

Sassuolo, tre addii dolorosi

Con la Seri B, il Sassuolo dirà quasi sicuramente addio a Domenico Berardi, eterno promesso del calcio che conta e quest’anno spettatore impotente della retrocessione della sua unica fino a questo momento squadra professionistica. Ma oltre al capitano, ci saranno altri giocatori importanti a dire addio. Da Defrel a Pegolo, con il dubbio Consigli, classe 1987 e highlander della Serie A con le sue 425 presenze.

Ma a dire addio ufficialmente nelle scorse ore è stato anche Gian Marco Ferrari. Capitano della squadra a Reggio Emilia dal 2017, il giocatore ha deciso insieme alla società di non rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno 2024. Su di lui ci sono già tre squadre di Serie A.

Sassuolo, addio Ferrari: le ipotesi per il prossimo anno

Alla fine Ferrari ha deciso di lasciare. Troppo ghiotta l’idea di chiudere la carriera in Serie A, e nonostante le quasi 200 presenze in neroverde, arrivato nell’estate del 2018 dalla Samp, alla fine il centrale ha deciso di separarsi dalla sua squadra del cuore.

Su di lui potrebbero piombare a breve altre squadre che lottano per la salvezza, tra neo promosse come il Como e il Venezia, alla ricerca di uomini di esperienza per la Serie A, e il Lecce, che sta rifondando la squadra anche e soprattutto in difesa. Nelle prossime ore il giocatore si siederà al tavolo delle trattative e deciderà quale offerta accettare.