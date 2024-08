Di Marzio: “Possibile futuro in Turchia per l’ex Palermo Puscas”

Secondo le ultime informazioni riportate da Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, si prospetta un possibile futuro in Turchia per l’ex attaccante del Palermo, George Puscas.

Attualmente in forza al Genoa, il calciatore rumeno potrebbe presto cambiare aria, con il Bodrumspor che sembra essere in trattativa avanzata per assicurarsi le sue prestazioni. La notizia, che ha suscitato grande interesse tra i tifosi e gli addetti ai lavori, sottolinea come la carriera di Puscas sia pronta a vivere una nuova avventura, questa volta nel campionato turco.

La Carriera di Puscas

George Puscas, classe 1996, è un attaccante che ha mostrato il suo talento in diverse squadre italiane, tra cui il Palermo, con cui ha vissuto momenti importanti della sua carriera. Dopo varie esperienze in Italia, inclusa quella con il Genoa, Puscas è ora al centro di una trattativa che potrebbe portarlo a vestire la maglia del Bodrumspor.

La Trattativa

La trattativa tra il Bodrumspor e il Genoa è descritta come avanzata, il che fa pensare che l’accordo possa essere raggiunto a breve. Puscas potrebbe quindi diventare un rinforzo significativo per la squadra turca, portando con sé l’esperienza maturata nei campionati europei e la sua capacità di andare a segno.