Di Marzio: “Pisa, passi avanti per Semper. Per Lapadula il Cagliari spara alto”

Il Pisa è pronto a rinforzarsi tra i pali. Secondo quanto si legge su Gianlucadimarzio.com nella giornata di oggi, martedì 23 luglio, è avvenuto un incontro tra il Pisa e il Como per quanto riguarda Adrian Semper. Il portiere è chiuso al momento da Pepe Reina, con Audero come nuovo obiettivo: i nerazzurri hanno fatto passi in avanti per arrivare all’estremo difensore e le prossime ore possono essere decisive.

Il club toscano, inoltre, è al lavoro anche per Timi Elsnik, centrocampista dell’Olimpia Lubiana e i contatti tra le parti procedono. Quanto al reparto offensivo, il Pisa sogna l’arrivo di Gianluca Lapadula, ma le richieste del Cagliari sono ritenute eccessive.