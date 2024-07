Mattia, ma a te piacerebbe? Offerta dalla Serie A per Perin: il tentativo è pesantissimo

Mattia Perin potrebbe lasciare la Juventus nel corso dell’estate. Tentativo da parte di un’altra squadra di Serie A.

Dopo quasi 6 anni Perin e la Juventus potrebbero separarsi. Il portiere, grande rivelazione fin dai tempi del Genoa, era arrivato a Torino nel 2018 con grandi aspettative, per sostituire Buffon e colmare un vuoto tra i pali che rischiava di essere enorme. Ma il polacco Szczesny negli anni ha sempre assicurato grandi prestazioni ai bianconeri, togliendo di fatto spazio al portiere azzurro.

Adesso, con l’arrivo di Di Gregorio di spazio ce ne sarà ancora di meno per l’ex Padova e Pescara. Su di lui sono pronti a piombare diversi club di Serie A, e Perin a 31 anni compiuti vuole ritornare a vestire una maglia da titolare. Nel corso della sua seconda avventura sono state appena 19 le apparizioni con la Juventus, escludendo però le gare di coppa.

Non è ancora chiaro cosa intenderà fare la Vecchia Signora con il secondo portiere da affiancare a Di Gregorio, scelto come il titolare per il prossimo anno. Ed ecco perché Perin potrebbe accettare le offerte che gli starebbero arrivando in queste ore. Su di lui, una vecchia conoscenza.

Perin, addio ma rimane in Serie A

Il giocatore dunque, chiuso da due colossi come Szczesny e Di Gregorio, potrebbe decidere di non accettare il ruolo di terzo portiere e di tornare a giocare da titolare in Serie A. Su di lui ci sarebbe una squadra che lo conosce benissimo, che lo ha lanciato tra i grandi, e nella quale il portiere ha fatto vedere sicuramente le cose migliori della sua carriera.

Stiamo parlando del Genoa, che nelle prossime settimane potrebbe offrire un ritorno a casa assolutamente commovente al numero 1 originario di Latina.

Genoa su Perin per il dopo Martinez

Una necessità, quella di trovare un portiere per il Genoa, che viene dall’acquisto di Martinez da parte dell’Inter. I nerazzurri si sono assicurati il giovane Josep classe 1998 nel corso di questa finestra di mercato, lasciando di fatto il grifone senza retroguardia.

Tra i vari profili che i dirigenti rossoblu starebbero visionando potrebbe esserci anche quello di Mattia Perin, che tornerebbe a Genova dopo 3 anni dall’ultimo prestito.