Di Marzio: “Palermo, in arrivo Gomis dal Rennes. Visite mediche già svolte”

Il Palermo, a sorpresa, si rinforza tra i pali. Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com è fatta per l’acquisto di Alfred Gomis. Il portiere ex Como, Torino e Spal ha già svolto oggi le visite mediche e si trasferirà in rosanero a titolo definitivo firmando un contratto biennale con ulteriore opzione. Il club rosanero verserà dei bonus al club francese come indennizzo, in quanto il senegalese ha ancora un anno di contratto coi francesi. Gomis arriverà in Sicilia per affiancare Sebastiano Desplanches.

