Di Marzio: “Palermo, Damiani si avvicina al Pescara. Superata l’offerta del Foggia”

Come riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio sul sito “La Casa di C”, Damiani si avvicina all’addio in casa Palermo. Il Pescara, infatti, ha superato momentaneamente la concorrenza del Foggia per il centrocampista.

Il club abruzzese si avvicina concludere il colpo, Con il club che ha superato l’offerta del Foggia ed ora è pronto a chiudere l’operazione. Il 26enne nello scorso campionato ha indossato la maglia della Juventus Next Gen e adesso è pronto al ritorno in Serie C.