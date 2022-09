Intervenuto nel corso del Festival dello Sport a Trento Gianluca Di Marzio ha rilasciato le seguenti parole:

«Il Milan ha un centro sportivo all’avanguardia, altri club purtroppo ad oggi non ne hanno uno. Cannavaro, nuovo allenatore del Benevento, ha chiesto un campo di allenamento. Una richiesta che nel 2022 fa riflettere. Il Milan è sempre stato all’avanguardia da questo punto di vista. Peccato che non sia stato emulato da altri. All’estero ci sono club che investono tantissimo, specialmente per i settori giovanili. In Italia invece a volte si investe per qualche straniero sconosciuto e non per le infrastrutture dedicate anche allo sviluppo dei giovani».