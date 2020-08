L’avventura del tecnico Vivarini al Bari è ormai ai titoli di coda.



Dopo la bruciante sconfitta in finale playoff contro la Reggio Audace, la dirigenza del club, secondo quanto riporta “Gianlucadimarzio.com”, sembra avere deciso di esonerare il tecnico, nonostante sia sotto contratto fino al 2021.



In pole per sostituirlo ci sono Gaetano Auteri, ultima stagione a Catanzaro, e Fabio Caserta, ex allenatore della Juve Stabia.