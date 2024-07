Di Marzio: “Avellino, è fatta per Marson”

L’Avellino continua a rafforzare la propria squadra con nuovi acquisti. Dopo aver finalizzato l’arrivo di Iannarilli e aver confermato Patierno, come scrive Gianluca Di Marzio su “LacasadiC” la società campana ha concluso la trattativa con Leonardo Marson. Il portiere, che nella scorsa stagione ha giocato con il Cosenza, firmerà un contratto biennale con il club di D’Agostino.

Marson andrà a completare il reparto dei portieri insieme a Iannarilli, il quale è atteso per le visite mediche con la formazione biancoverde nei prossimi giorni. Nelle ultime due stagioni in Serie B con il Cosenza, Marson ha dimostrato notevoli qualità, in particolare durante la sua prima stagione con i rossoblù, dove ha avuto l’opportunità di diventare titolare a causa delle prestazioni deludenti di Matosevic, parando anche un rigore a Brunori nella vittoria contro il Palermo.

Nonostante la giovane età, Marson ha una solida esperienza in Serie C, avendo accumulato settanta presenze con le maglie di Olbia, Cesena e Vibonese. È particolarmente ricordato per lo 0-0 nella stagione 2020/2021 con la Vibonese, dove ha parato un rigore a Mirco Antenucci, diventando un eroe sui social per un breve periodo. L’acquisizione di Marson rappresenta un ulteriore passo avanti per l’Avellino nel consolidamento di una squadra competitiva per la prossima stagione.