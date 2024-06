Di Marzio: “Accardi e l’Empoli si separano. Il ds andrà alla Samp”

Come scrive Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale Pietro Accardi lascia l’Empoli, con la separazione che verrà formalizzata nelle prossime ore. Il direttore sportivo dei toscani andrà alla Sampdoria che in questa stagione ha giocato i playoff di Serie B ma è stata eliminata dal Palermo. Il direttore sportivo andrà dunque alla Sampdoria e lascerà l’Empoli dopo la salvezza conquistata in Serie A all’ultima giornata. I toscani, dunque, dovranno ora valutare i vari profili per il suo successore.

Continue Reading