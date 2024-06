Palermo: torna Giulio Migliaccio, sarà nello staff di De Sanctis

Prende sempre più forma il Palermo 2024/25 per quanto concerne l’aspetto tecnico e dirigenziale. Per la panchina il tecnico designato è Alessio Dionisi, in attesa di ufficialità. Stessa cosa per la poltrona del direttore sportivo lasciata vuota da Leandro Rinaudo, sarà occupata da Morgan De Sanctis, ex dirigente della Salernitana e in passato storico portiere del Napoli.

Ma con il neo-ds ci sarà anche un graditissimo ritorno sotto l’ombra di Monte Pellegrino. Trovano conferme, infatti, le voci che vedrebbero il ritorno di Giulio Migliaccio. Come raccolto dalla nostra redazione l’ex centrocampista rosanero, che a Palermo ha trascorso ben 5 anni dal 2007 al 2012 vivendo anche in prima persona la storica finale in Coppa Italia contro l’Inter, farà parte dello staff di Morgan De Sanctis.

Recentemente è stato anche tra le “legends” protagoniste in occasione dell’inaugurazione del centro sportivo e proprio in quell’occasione ha ribadito il suo amore per la piazza rosanero che lo riaccoglierà a braccia aperte in una veste tutta nuova.