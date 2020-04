Dopo il presidente Mattarella, anche il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha ringraziato pubblicamente le Forze di Polizia in occasione del 168esimo anniversario della fondazione del Corpo. “Ogni giorno donne e uomini della Polizia di Stato svolgono con impegno, professionalità e senso del dovere il proprio lavoro – ha scritto in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook -. Anche durante questa emergenza il loro intervento è stato prezioso e fondamentale. E continuerà ad esserlo. Vogliamo ribadire il nostro ringraziamento a queste persone sono servitori dello stato, preziosi al Paese, che per difendere il proprio popolo sono pronti a rischiare la vita”. Infine, ha concluso aggiungendo: “Quando vedete donne e uomini in divisa per strada ricordate di applaudirli e ringraziarli. Sono eroi silenziosi che lavorano per garantire la sicurezza di ogni singolo italiano. Grazie di tutto”.