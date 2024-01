Di Gaudio: «Il Parma ha in rosa giocatori forti come Hernani e Partipilo»

«Vincere in uno stadio come quello del Ferraris, è una spinta importante. Il Parma ha vinto contro la Sampdoria giocando alla grande. Al momento hanno un vantaggio di sei punti sul Como, seconda in classifica ed iniziano a essere tanti punti. Nonostante ciò, la squadra ducale deve continuare a ragionare partita dopo partita – a dichiararlo è Antonino Di Gaudio ex calciatore del Parma ai microfoni di Parmalive.com -. Ora la compagine deve pensare alla sfida di Modena, sarà una partita difficilissima. I canarini sono reduci dalla sconfitta contro il Palermo negli ultimi minuti e vorranno fare risultato per tenere a distanza le inseguitrici. Al Barbera La squadra dei canarini mi ha fatto una buona impressione».

«Il Parma è una squadra molto attrezzata. Mister Pecchia sta riuscendo a far esprimere tutti i giocatori nel migliore dei modi – ha continuato Di Gaudio -. Non occorre dimenticare che la squadra ducale ha una panchina molto forte: ci sono giocatori come Charpentier, Partipilo ed Hernani. Non tutte le squadre cadette hanno a disposizione giocatori simili, fatta eccezione per le big, come Palermo, Cremonese e qualche altra squadra. Il Parma, dunque, può utilizzare anche i giocatori della propria panchina, che sono molto forti».