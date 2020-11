Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match con la Ternana, Valerio Di Cesare, capitano del Bari, si è espresso così: “

«Affrontiamo una partita molto difficile, importante, ma non determinante. Vincere vorrebbe dire fare un bel salto, non tanto per la classifica, ma per dare continuità. Sappiamo che loro sono una grande squadra.





Il loro attacco? Hanno tanti attaccanti forti. Servirà una prova di squadra, sappiamo che ci possono mettere in difficoltà, ma ce la giocheremo alla grande. Dovremo stare attenti alle loro individualità, hanno tante alternative e sono forti nell’uno contro uno.

Rispetto all’anno scorso c’è una differenza: eravamo partiti male nelle prime giornate, ora invece siamo attaccati. Vincendo avremmo uno slancio in più ma è ancora presto. Se vinciamo questa e poi perdiamo a Caserta non abbiamo fatto nulla.

Il mio ruolo? Ho già giocato a tre in passato, a sinistra. Nelle prime partite ho fatto un po’ di fatica perché era da parecchio che non giocavo lì. Centrale o a sinistra, per me è indifferente».