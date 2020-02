«Come si affronta la Juventus? Facendo la partita perfetta e sperando che loro sbaglino qualcosa. Noi dovremo pensare a noi, sulla carta è una partita proibitiva. Ma in questo sport sono successe tante volte delle sorprese. I punti si possono prendere con chiunque. Sto vedendo una squadra in crescita, che mi sta seguendo con convinzione. Bisogna migliorare e rimanere concentrati per novanta minuti. Bisogna essere continui. Andrò avanti con la difesa a quattro, per il resto vedrete domani. Preoccupati dalla classifica? La classifica bisogna guardarla, ma il giusto. Noi dobbiamo centrare la vittoria il prima possibile e ripartire, non ci possiamo permettere altri discorsi. Non dobbiamo guardare agli altri. Dobbiamo lavorare tanto, non abbiamo altra scelta. Dobbiamo migliorare, soprattutto in fase realizzativa e a livello psicologico per tutta la partita. Io devo lavorare su questo. Ho percezioni positive, ora bisogna farle vedere in gara». Queste le parole rilasciate da Luigi Di Biagio, tecnico della Spal, in conferenza stampa.