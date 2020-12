Intervenuto ai microfoni della trasmissione “4 chiacchiere sulla Turris”, Rosario Primicile, direttore generale della Turris, ha parlato del futuro di Pandolfi, sempre più al centro di voci di mercato che lo vorrebbero destinato ad altri lidi. Ecco le sue parole:

«Pandolfi è stato da sempre un mio pallino. Lo volevo alla Turris già due anni fa, ma dopo un summit di mercato con l’allora tecnico Grimaldi si decise di puntare sui tre over in attacco. Nonostante ciò, non l’ho mai perso di vista. Infatti, avevo strappato all’Entella la promessa di un prestito già l’anno scorso, qualora fossimo andati in C tramite ripescaggio. Alla fine, siamo riusciti a prenderlo quest’anno a titolo definitivo e col senno di poi meglio che sia andata così. Forse, se fosse arrivato prima, non sarebbe divenuto di proprietà della Turris. Il ragazzo molto probabilmente resterà con noi a gennaio, ma ciò non esclude di poter intavolare già da ora qualche discorso per l’estate con i club a lui interessati. Tanto noi come il suo entourage riteniamo che la cosa migliore per entrambi sia continuare il suo percorso di crescita a Torre del Greco almeno fino a fine campionato, poi si vedrà il da farsi…





Mercato in entrata? Non improvviseremo nulla. Non sempre prendere altri calciatori significa migliorare, oggi la Turris ha trovato una quadratura abbastanza definita. E’ chiaro che, se qualcuno dovesse manifestare qualche malcontento, troveremo la soluzione migliore nell’interesse delle parti. Allo stesso modo, se dovesse capitare un’occasione in grado di spostare gli equilibri della rosa, non solo nell’immediato ma anche in ottica futura, la valuteremo sicuramente. Longo? Ha avuto molte offerte, sia dalla D che dalla C, ma vuole restare a Torre, piazza che si è conquistato con tanto sudore e sacrifici. Sono sicuro che alla fine raggiungerà l’obiettivo personale che si era prefissato ad inizio, dando un grande contributo alla Turris».