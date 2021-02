Brutta situazione per la Cavese che è alle prese con un focolaio di Coronavirus. Ad annunciarlo è stata la stessa società campana che ha comunicato attraverso la proprio pagina Facebook che ci sono 9 giocatori positivi in più, la scorsa settimana erano risultati già 10 positivi. Quindi in totale il numero di contagiati sale a più di 20 compresi i dirigenti. Di seguito la nota:

“La Cavese 1919 comunica che, nel corso degli accertamenti sanitari previsti dal Protocollo della FIGC effettuati questa mattina, sono risultate le positività di 9 calciatori, 2 componenti dello staff tecnico e 3 dirigenti. I tesserati sono già stati messi in isolamento fiduciario.

Il club ha informato immediatamente le autorità sanitarie e sportive”.